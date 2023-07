Ente locale che ha sostituito alcune province - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente locale che ha sostituito alcune province. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CITTÀ METROPOLITANA

Significato/Curiosita : Ente locale che ha sostituito alcune province

Un ente locale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico, che può appartenere o meno agli enti territoriali. può essere dotato di un certo... Costituisce la terza città metropolitana italiana per numero di abitanti, è la più piccola per superficie delle quattordici città metropolitane, risultando invece... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

