Cittadine campane

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cittadine campane' è 'Casertane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASERTANE

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Perché la soluzione è Casertane? Le cittadine campane sono piccoli centri abitati situati nella regione Campania, caratterizzati da un patrimonio storico e culturale ricco di tradizioni secolari. Tra queste, le Casertane si distinguono per il loro patrimonio artistico e architettonico, testimonianza di un passato glorioso. Le Casertane sono note anche per le loro tradizioni popolari e per il legame stretto con le proprie radici storiche. La loro presenza contribuisce alla varietà e alla ricchezza del paesaggio culturale della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cittadine campane". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Cittadine campane nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Casertane

Per risolvere la definizione "Cittadine campane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cittadine campane" conferma che la soluzione 'Casertane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Casertane

C Como A Ancona S Savona E Empoli R Roma T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cittadine campane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casertane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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