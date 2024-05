Ha in repertorio Russians

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend, 2 ottobre 1951), è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come bassista e frontman dei Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, pop, musica classica, new-age, progressive rock e worldbeat. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell'imperatore, Kate & Leopold , Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.

sting (pl.: stings)

puntura, punzecchiatura puntura, trafittura fitta (di dolore) (senso figurato) tormento, morso, tarlo (senso figurato) elaborata operazione di polizia per incastrare un criminale forza, vigore, energia stimolo, pungolo, sprone, incentivo (zoologia) pungiglione, aculeo colpo (botanica) pelo urticante

Verbo

sting ( 3ª persona sing. presente stings, participio presente stinging, passato semplice stung o stang, participio passato stung)

pungere, pizzicare bruciare (senso figurato) ferire, pungere, offendere (senso figurato) spronare, stimolare, pungolare, incitare far tirare fuori a, scucire truffare