Ha in repertorio I Kissed a Girl e Chained to the Rhythm - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio I Kissed a Girl e Chained to the Rhythm. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : KATY PERRY

Significato/Curiosita : Ha in repertorio i kissed a girl e chained to the rhythm

Katy Perry, pseudonimo di Katheryn Elizabeth Hudson (Santa Barbara, 25 ottobre 1984), è una cantautrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

