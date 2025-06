Un famoso cantante inglese nei cruciverba: la soluzione è Sting

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un famoso cantante inglese' è 'Sting'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STING

Curiosità e Significato di "Sting"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sting, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sting? Sting è il nome d'arte di Gordon Sumner, celebre cantante e bassista britannico, noto per aver guidato i The Police e per una brillante carriera da solista. Il suo stile unisce rock, pop e musica world, conquistando fan in tutto il mondo. Il suo nome deriva dal suo soprannome datogli durante gli studi, ma oggi è sinonimo di musica di qualità e grande talento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha cantato con i Police il brano Message in a BottleFu il leader dei PoliceCantava con i PoliceUn popolare cantante ingleseLo Stewart noto cantante ingleseCostituì un famoso gruppo rock inglese con Lake e Palmer

Come si scrive la soluzione Sting

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un famoso cantante inglese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici.