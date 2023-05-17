Ha in repertorio My Heart Will Go On

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha in repertorio My Heart Will Go On' è 'Celine Dion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E L I N E D I O N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha in repertorio My Heart Will Go On

Ha in repertorio My Heart Will Go On Risposta: CELINEDION

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 6-4

6-4 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: C N E D I N

Inizia con: C

C Finisce con: N

Perchè la soluzione è Celine Dion? My Heart Will Go On è una canzone interpretata da CELINE DION, famosa per il suo potente messaggio di amore eterno. Questa melodia emozionante ha conquistato il cuore di molti, diventando un classico intramontabile e simbolo di speranza e tenerezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha in repertorio My Heart Will Go On: risposta da 10 lettere

La definizione "Ha in repertorio My Heart Will Go On" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Celine Dion. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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