STING

Curiosità e Significato di Sting

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sting più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sting.

Perché la soluzione è Sting? Gordon Sumner, noto come Sting, è il famoso cantante e musicista britannico. Il suo soprannome deriva dal modo in cui indossava la maglietta a righe nere e gialle, simile a uno squalo, che gli ricordava un'ape o uno sting in inglese. La parola rappresenta quindi qualcosa di pungente o penetrante, simbolo della sua personalità carismatica e del suo stile musicale incisivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un famoso cantante ingleseHa cantato con i Police il brano Message in a BottleFu il leader dei PoliceCreò Arthur Gordon PymCome Gordon Ramsey e Walter ScottLo sono Gordon Ramsey e Carlo Cracco

Come si scrive la soluzione Sting

Hai davanti la definizione "Gordon Sumner" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

