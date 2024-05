La Soluzione ♚ Ha in repertorio Tutta colpa mia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ELODIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ELODIE

Significato della soluzione per: Ha in repertorio tutta colpa mia Partecipa nuovamente come concorrente nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due, oltre ad aver ricoperto il ruolo di co-conduttrice alla seconda serata dell'edizione 2021. Elodie, pseudonimo di Elodie Di Patrizi (Roma, 3 maggio 1990), è una cantante e attrice italiana. Classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia.

