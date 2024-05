Subì due lunghi assedi ad opera dei turchi

Nome proprio

Curiosità su: Vienna (in tedesco Wien, /vi:n/, in austro-bavarese Wean, in ungherese Bécs, in sloveno Dunaj) è la capitale dell'Austria e allo stesso tempo uno dei suoi nove Stati federati, completamente circondato dalla Bassa Austria, è il sesto comune per abitanti dell'Unione europea. Sede di importanti organizzazioni internazionali tra le quali: l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con il centro storico della città che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è anche un centro industriale con, principalmente, industrie elettroniche, tessili, agroalimentari, siderurgiche, chimiche, meccaniche di precisione. La città, che ha vari esempi d'architettura barocca e può essere indicata come culla dello stile Jugend, è rappresentata per oltre la metà da spazi verdi tra parchi, giardini e boschi, che diventano luoghi di svago e di aggregazione sociale.

Vienna ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) città capitale di stato dell'Austria

Vienna ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Sillabazione

Vi | èn | na

Pronuncia

IPA: /'vjenna/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

