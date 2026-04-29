L opera capolavoro di Boccaccio
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L opera capolavoro di Boccaccio' è 'Decamerone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECAMERONE
Perché la soluzione è Decamerone? Il Decamerone è considerato l’opera più importante di Giovanni Boccaccio, un capolavoro della letteratura italiana rinascimentale. Si tratta di una raccolta di cento novelle raccontate da un gruppo di giovani fuggiti dalla peste a Firenze, durante il XIV secolo. Il testo riflette le tematiche della vita, dell’amore, dell’ingegno e della fortuna attraverso storie vivaci e spesso umoristiche. La sua importanza risiede nella capacità di catturare l’animo umano e la società del tempo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L opera capolavoro di Boccaccio". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
L opera capolavoro di Boccaccio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Decamerone
La soluzione associata alla definizione "L opera capolavoro di Boccaccio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L opera capolavoro di Boccaccio" conferma che la soluzione 'Decamerone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Decamerone
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L opera capolavoro di Boccaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Decamerone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Petrarca : Canzoniere = Boccaccio : xComprende cento famose novelle di BoccaccioUn capolavoro dell opera buffa dell OttocentoL opera più famosa di BoccaccioOpera di Virgiliofiesolano BoccaccioUn fiore e un opera
E N E I O L G