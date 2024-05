Significato della soluzione per: Simile ad un artistica opera marmorea

Se non c'è specifica richiesta, è il fonditore che decide le percentuali dei componenti di cui sarà composta la lega di bronzo a seconda delle difficoltà che incontra nel realizzare l'oggetto, la scultura o quant'altro. Il bronzo statuario, così denominato in genere nelle fonderie artistiche, è un materiale metallico costituito dall'80-90% circa di rame in lega con stagno e/o zinco, metalli "fluidificanti" che a seconda della loro quantità conferiscono alla lega un colore che va dal giallo oro al rosso rame.

Italiano: Aggettivo: statuario m sing . che sembra una statua. Sostantivo: statuario m sing . (raro), (raro) scultore. Sillabazione: sta | tuà | rio. Pronuncia: IPA: /statu'arjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino statuarius che deriva da statua cioè "statua" . Sinonimi: appariscente, imponente, maestoso, monumentale, plastico, scultoreo, solenne. . Contrari: dimesso, insignificante, meschino, modesto.