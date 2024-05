Ci fu quella per le investiture

Sostantivo

Curiosità su: La lotta stile libero e stile greco romano (anticamente "lutta", dal latino lucta ma ancor prima per gli Etruschi il pancrazio era uno spettacolo di intrattenimento di lotta dove erano previsti colpi di pugilato poi questi sempre più posti in disuso nel tempo creando così la purezza di questo straordinario sport scisso in due antichi e nobili stili la lotta libera e la lotta greco romana) è un conflitto forte, violento ma estremamente leale tra gli Atleti combattenti mirato all'incontro/scontro/combattimento inteso a stabilire il vincitore con movimenti costrittivi ma mai contro articolazione. Il combattimento tra i lottatori si sviluppa in particolare tecniche, movimenti e contromosse applicate al fine di ottenere un vantaggio fisico sull'altro combattente, una posizioni di dominanza, uscite e sottomissioni, o per infortunare un avversario. Viene praticata soprattutto per agoni e competizioni di grande contenuto atletico e agonistico, ma anche nelle arti marziali, per difesa personale o per addestramento militare.

lotta ( approfondimento) f sing (pl.: lotte)

duro combattimento fra due persone o due animali (sia individualmente sia in gruppo) in cui ognuna cerca di sopraffare l'altra c'era una grande lotta di pecore nel campo (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu la lotta fra batteri e virus ha un'importanza biologica fondamentale (sport) sport olimpico consistente nello scontro corporeo tra due atleti (senso figurato) fare il possibile, "lavorare" per giungere coscientemente ad una "vittoria" e/o ad un livello personale superiore al precedente, anche in momenti di difficoltà e/o sofferenza, talvolta con fatica (per estensione) impegno assiduo per la vittoria della legalità ed il rispetto della civiltà i governi con le forze armate stanno facendo una lotta veramente estenuante alla mafia, al terrorismo ed agli anarchici sovversivi

Voce verbale

lotta

terza persona singolare del presente indicativo di lottare

Sillabazione

lòt | ta

Pronuncia

IPA: /'ltta/

Etimologia / Derivazione

dal latino lucta

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) combattimento, scontro

combattimento, scontro (militare) battaglia, guerra, duello, conflitto

battaglia, guerra, duello, conflitto contrasto, contesa, disaccordo, discordia, disputa, lizza, lite, litigio, battibecco, diverbio, mischia, rissa, zuffa, accapigliamento, baruffa

(sport) gara, competizione, confronto, sfida

gara, competizione, confronto, sfida ( terza persona singolare del presente indicativo di lottare) combatte; si scontra, guerreggia, duella, compete, si confronta, si sfida, contende

combatte; si scontra, guerreggia, duella, compete, si confronta, si sfida, contende si oppone, resiste; litiga, rissa, si azzuffa, si accapiglia

Contrari

(sostantivo) pace accordo, intesa, concordia, armonia

pace accordo, intesa, concordia, armonia alleanza, collaborazione

( terza persona singolare del presente indicativo di lottare) si ritira

si ritira é d’accordo, sta in pace, sta in amicizia

Parole derivate

lottare, lottatore

Varianti

(antico) lutta

Proverbi e modi di dire