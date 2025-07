Nel 1989 ci fu quello del muro di Berlino nei cruciverba: la soluzione è Crollo

CROLLO

Curiosità e Significato di Crollo

Perché la soluzione è Crollo? CROLLO indica la fine improvvisa o il cedere di qualcosa, spesso legato a eventi storici o strutture. Nel 1989, si riferisce alla caduta del Muro di Berlino, simbolo della fine della divisione tra Est e Ovest. Questo termine rappresenta un cambiamento radicale, segnando il collasso di un sistema o di un'epoca, e apre la strada a nuove opportunità e prospettive.

Come si scrive la soluzione Crollo

C Como

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

