Investiture alle cariche
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Investiture alle cariche' è 'Nomine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOMINE
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Perché la soluzione è Nomine? Le nomine sono il processo attraverso cui vengono assegnate ufficialmente le cariche pubbliche o istituzionali. Questa procedura garantisce che le persone selezionate ricoprano ruoli di responsabilità, spesso dopo un’accurata valutazione dei requisiti e delle competenze. Le nomine sono fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, assicurando che le cariche siano affidate a soggetti idonei e qualificati. La corretta gestione delle nomine contribuisce alla stabilità e alla trasparenza delle strutture pubbliche.
Investiture alle cariche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nomine
La definizione "Investiture alle cariche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nomine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Investiture alle cariche
- Risposta: NOMINE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: N_____
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Nomine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Investiture alle cariche". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con investiture: Le investiture alle cariche
Con cariche: Grosso pachiderma che effettua temibili cariche