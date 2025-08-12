Investiture alle cariche

Anna Gallo | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Investiture alle cariche' è 'Nomine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOMINE

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Perché la soluzione è Nomine? Le nomine sono il processo attraverso cui vengono assegnate ufficialmente le cariche pubbliche o istituzionali. Questa procedura garantisce che le persone selezionate ricoprano ruoli di responsabilità, spesso dopo un’accurata valutazione dei requisiti e delle competenze. Le nomine sono fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, assicurando che le cariche siano affidate a soggetti idonei e qualificati. La corretta gestione delle nomine contribuisce alla stabilità e alla trasparenza delle strutture pubbliche.

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Investiture alle cariche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nomine

La definizione "Investiture alle cariche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nomine'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Investiture alle cariche
  • Risposta: NOMINE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: N_____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
M Milano
I Imola
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Nomine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Investiture alle cariche". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con investiture: Le investiture alle cariche 

Con cariche: Grosso pachiderma che effettua temibili cariche 