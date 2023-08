Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREPA

Significato/Curiosità : Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961

Crepa è un termine polivalente che può avere diversi significati a seconda del contesto. Può riferirsi a una fessura o una rottura, sia fisica che metaforica, in oggetti, strutture o relazioni. In senso figurato, il termine può essere utilizzato per descrivere l'incrinatura delle speranze o dei sogni. Può anche essere impiegato come interiezione per esprimere stupore o disgusto. Nel contesto culinario, "crepa" è anche il termine francese per la crepe, una sorta di sottile frittella dolce o salata. In definitiva, "crepa" è una parola polisemica che richiede contestualizzazione per comprenderne appieno il significato.

