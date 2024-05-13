Quattro palme e un pozzo

OASI

Perché la soluzione è Oasi? Un’oasi rappresenta un rifugio di vegetazione rigogliosa nel cuore di un deserto arido, offrendo ristoro a uomini e animali. Spesso si caratterizza per la presenza di alberi, tra cui quattro palme che si ergono come simbolo di vita e speranza, e un pozzo che permette di attingere acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza. Questi spazi sono fondamentali per le carovane e per la biodiversità, creando un ambiente di pace e rinnovamento nel paesaggio desertico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quattro palme e un pozzo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quattro palme e un pozzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Quattro palme e un pozzo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quattro palme e un pozzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oasi:

O Otranto A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quattro palme e un pozzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

