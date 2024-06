Un pozzo e alcune palme

: . In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale.

Italiano: Sostantivo: oasi ( approfondimento) f inv . (geografia) estensione di territorio in un deserto che, per la presenza di pozzi d'acqua, è fertile e abitabile. (senso figurato) luogo più ameno e riposante in confronto a quelli vicini o ad esso comparabili. Sillabazione: ò | a | si. Pronuncia: IPA: /'azi/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo oasis che deriva dal greco as lemma di origine egiziana .