La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sonnolenza morbosa' è 'Torpore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORPORE

Altre soluzioni: NARCOLESSIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sonnolenza morbosa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sonnolenza morbosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Torpore? Il torpore è uno stato di indolenza e rilassamento eccessivo che può portare a una sensazione di stanchezza persistente. Si manifesta con una diminuzione dell’energia e della reattività, rendendo difficile concentrarsi o reagire agli stimoli esterni. Spesso è associato a momenti di stanchezza prolungata o a condizioni di salute che influenzano il sistema nervoso centrale. Questo stato può ostacolare le attività quotidiane, richiedendo attenzione e cura per essere superato.

Sonnolenza morbosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Torpore

In presenza della definizione "Sonnolenza morbosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sonnolenza morbosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Torpore:

T Torino O Otranto R Roma P Padova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sonnolenza morbosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

