La Soluzione ♚ Paura morbosa dei ragni

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Paura morbosa dei ragni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARACNOFOBIA

Curiosità su Paura morbosa dei ragni: Anche un simbolo perverso dell'aggressività sessuale e della seduzione più morbosa. i capostipiti letterari di questo archetipo horror sono il vampiro (1819)... Aracnofobia (Arachnophobia) è un film thriller del 1990 diretto da Frank Marshall e interpretato da Jeff Daniels e John Goodman; è basato sul senso di repulsione e di paura che la maggior parte della gente prova nei confronti dei ragni. Il film ha segnato il debutto di regista di Marshall. Girato in Venezuela e California, il film è uscito negli Stati Uniti il 18 luglio 1990. È stato un modesto successo commerciale, incassando 53,2 milioni di dollari al botteghino, e ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica.

