La definizione e la soluzione di 8 lettere: Improvvisa sonnolenza dopo mangiato. ABBIOCCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

abbiocco m sing (pl.: abbiocchi)

sonnolenza che sopraggiunge soprattutto dopo un pasto abbondante

Sillabazione

ab | biòc | co

Pronuncia

IPA: /ab'bjkko/

Etimologia / Derivazione

derivato di abbioccare

