Una sonnolenza morbosa

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La narcolessia è una malattia neurologica caratterizzata da ipersonnia, i cui sintomi principali sono: eccessiva sonnolenza diurna: mediamente ogni due ore, il narcolettico prova il progressivo ma irresistibile ed improcrastinabile impulso ad addormentarsi; cataplessia: in presenza di emozioni, riso, imbarazzo, collera, i soggetti narcolettici possono perdere le forze fino a non essere più in grado di rimanere in piedi; allucinazioni ipnagogiche: il soggetto narcolettico ha delle allucinazioni simili a "sogni ad occhi aperti", che in alcuni casi si sovrappongono alla realtà e interagiscono con essa; paralisi del sonno: subito prima di ...

narcolessia ( approfondimento) f sing(pl.: narcolessie)

(medicina) stato di salute morbosa contraddistinta da attacchi repentini di sonno mentre si sta facendo qualcosa

Sillabazione

nar | co | les | sì | a

Etimologia / Derivazione

formato da narco- e dalla contrazione di epilessia

Parole derivate