La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi' è 'Torpore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORPORE

Perché la soluzione è Torpore? La torpore è uno stato di sonnolenza profonda che impedisce di reagire o di scuotersi, lasciando chi ne è colpito in un senso di immobilità e stanchezza. Questa condizione si manifesta spesso con una sensazione di pesantezza e di isolamento, rendendo difficile mantenere attenzione e lucidità. La persona si sente come se fosse avvolta da un velo di sonno che si oppone alla veglia, creando un senso di immobilità e di incapacità di reagire agli stimoli esterni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Torpore

Quando la definizione "La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi" conferma che la soluzione 'Torpore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Torpore

T Torino O Otranto R Roma P Padova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sonnolenza di chi non riesce a scuotersi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Torpore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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