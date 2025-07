Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio nei cruciverba: la soluzione è Torpore

TORPORE

Curiosità e Significato di Torpore

Vuoi sapere di più su Torpore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Torpore.

Perché la soluzione è Torpore? Torporé indica uno stato di insensibilità e ridotta reattività, spesso causato da stanchezza o confusione. È il senso di torpore che si prova quando il corpo e la mente sembrano spenti, incapaci di reagire prontamente. In parole semplici, rappresenta quella sensazione di sonnolenza profonda che rende difficile stare svegli e attivi. È un modo per descrivere il momento in cui il sonno prende il sopravvento.

Come si scrive la soluzione Torpore

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo stordimento di chi non riesce a stare sveglio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

