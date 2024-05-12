Malanno che si manifesta a colpi nei cruciverba: la soluzione è Tosse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Malanno che si manifesta a colpi' è 'Tosse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSSE

Curiosità e Significato di Tosse

Vuoi sapere di più su Tosse? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tosse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si manifesta a colpiDai suoi colpi ci si riguardaSi perde in inutili colpi a effettoSi manifesta solo in assenza di abbigliamentiSi manifesta con forti dolori viscerali

Come si scrive la soluzione Tosse

Se "Malanno che si manifesta a colpi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

