Malanno che si manifesta a colpi nei cruciverba: la soluzione è Tosse
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Malanno che si manifesta a colpi' è 'Tosse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TOSSE
Curiosità e Significato di Tosse
Vuoi sapere di più su Tosse? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tosse.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si manifesta a colpiDai suoi colpi ci si riguardaSi perde in inutili colpi a effettoSi manifesta solo in assenza di abbigliamentiSi manifesta con forti dolori viscerali
Come si scrive la soluzione Tosse
Se "Malanno che si manifesta a colpi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 5 lettere della soluzione Tosse:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
V I R B A E I R
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.