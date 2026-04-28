Colpi da tinteggiatore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpi da tinteggiatore' è 'Pennellate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENNELLATE

Perché la soluzione è Pennellate? Le pennellate sono le impressioni lasciate dalla mano dell'artista durante il processo di pittura, rappresentando tratti di colore applicati sulla superficie. Sono i segni visibili che compongono un'opera, evidenziando le tecniche e l'emozione trasmesse dal pittore. Le pennellate possono essere leggere o decise, creando effetti di profondità e movimento. La loro disposizione e intensità contribuiscono a definire lo stile e l'atmosfera di un quadro. In modo simile, i colpi da tinteggiatore sono le tracce di colore che danno vita alle pareti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpi da tinteggiatore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Colpi da tinteggiatore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pennellate

Questa pagina è dedicata alla definizione "Colpi da tinteggiatore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpi da tinteggiatore" conferma che la soluzione 'Pennellate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pennellate

P Padova E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpi da tinteggiatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pennellate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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