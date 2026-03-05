Si manifesta a scosse

SOLUZIONE: TERREMOTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si manifesta a scosse" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si manifesta a scosse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Terremoto? Un fenomeno naturale che si manifesta con vibrazioni improvvise e intense del terreno, spesso causate da movimenti delle masse sotterranee. Questi eventi possono essere molto pericolosi, provocando danni a edifici e infrastrutture, e mettendo a rischio la vita delle persone. La causa principale risiede nello spostamento di grandi blocchi di rocce sotto la superficie terrestre. Quando queste si muovono bruscamente, si avverte un movimento sismico che si propaga in tutte le direzioni.

La soluzione associata alla definizione "Si manifesta a scosse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si manifesta a scosse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Terremoto:

T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli M Milano O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si manifesta a scosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

