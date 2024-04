La Soluzione ♚ Si manifesta solo in assenza di abbigliamenti

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NUDITÀ

Curiosità su Si manifesta solo in assenza di abbigliamenti: Faranno sì che ghino di tacco sia il brigante medioevale italiano la cui fama sia ben sopravvissuta al suo tempo. in età moderna proliferarono gruppi di fuorilegge... La nudità è lo stato del corpo privo di indumenti. Pur essendo la normale condizione biologica, essa assume significato nella specie umana poiché quest'ultima, nel corso dell'evoluzione, ha perduto la maggior parte del pelo e ha sviluppato l'uso di vestirsi già per necessità primarie legate alla protezione del corpo. Ciò ha permesso lo sviluppo di un concetto di nudità con implicazioni sociali, etiche, psicologiche e culturali.

