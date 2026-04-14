Colpi vibrati con un sottile pugnale

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpi vibrati con un sottile pugnale' è 'Stilettate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILETTATE

Perché la soluzione è Stilettate? Le stilette sono colpi vibrati con un sottile pugnale, caratterizzati da un movimento rapido e preciso. Questi attacchi sono spesso associati a tecniche di combattimento che richiedono destrezza e rapidità, sfruttando la sottigliezza dell'arma per penetrare con facilità. Le stilette vengono utilizzate in contesti di combattimento ravvicinato, dove l'efficacia di un colpo mirato può fare la differenza. La loro particolare forma permette di eseguire attacchi silenziosi e letali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpi vibrati con un sottile pugnale". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Colpi vibrati con un sottile pugnale nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Stilettate

Quando la definizione "Colpi vibrati con un sottile pugnale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpi vibrati con un sottile pugnale" conferma che la soluzione 'Stilettate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Stilettate

S Savona T Torino I Imola L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpi vibrati con un sottile pugnale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stilettate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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