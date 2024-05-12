Locale per consumare crocchette e patatine

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Locale per consumare crocchette e patatine' è 'Friggitoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRIGGITORIA

La risposta Friggitoria è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Friggitoria? Una friggitoria è un ambiente dedicato alla preparazione e alla vendita di cibi fritti, come crocchette e patatine, spesso caratterizzato da un profumo invitante e un'atmosfera informale. Questo locale si distingue per la sua specializzazione nella frittura, offrendo prodotti pronti da consumare sul posto o da asporto. La friggitoria rappresenta un punto di riferimento per chi desidera uno spuntino veloce e gustoso, mantenendo sempre alta la qualità delle pietanze offerte.

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Locale per consumare crocchette e patatine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Friggitoria

Se la definizione "Locale per consumare crocchette e patatine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Friggitoria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Locale per consumare crocchette e patatine
  • Risposta: FRIGGITORIA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: F__________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

F Firenze
R Roma
I Imola
G Genova
G Genova
I Imola
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Friggitoria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Locale per consumare crocchette e patatine". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con locale: Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville 

Con consumare: Capaci di consumare come il vento 

Con crocchette: Se ne fanno anche crocchette 