Locale per consumare crocchette e patatine
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Locale per consumare crocchette e patatine' è 'Friggitoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRIGGITORIA
La risposta Friggitoria è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Friggitoria? Una friggitoria è un ambiente dedicato alla preparazione e alla vendita di cibi fritti, come crocchette e patatine, spesso caratterizzato da un profumo invitante e un'atmosfera informale. Questo locale si distingue per la sua specializzazione nella frittura, offrendo prodotti pronti da consumare sul posto o da asporto. La friggitoria rappresenta un punto di riferimento per chi desidera uno spuntino veloce e gustoso, mantenendo sempre alta la qualità delle pietanze offerte.
Locale per consumare crocchette e patatine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Friggitoria
Se la definizione "Locale per consumare crocchette e patatine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Friggitoria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Locale per consumare crocchette e patatine
- Risposta: FRIGGITORIA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: F__________
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Friggitoria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Locale per consumare crocchette e patatine". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte Locale da guide turistiche Un anestetico locale Un locale pubblico giapponese con le geishe Un locale per foraggi
Altre definizioni collegate
Con locale: Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville
Con consumare: Capaci di consumare come il vento
Con crocchette: Se ne fanno anche crocchette