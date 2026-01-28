Capaci di consumare come il vento

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Capaci di consumare come il vento' è 'Erosivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROSIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capaci di consumare come il vento" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capaci di consumare come il vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Erosivi? Gli erosivi sono agenti naturali o processi che, come il vento, riescono a consumare e modellare il paesaggio, portando via materiali e modificando le superfici. La loro azione può essere lenta ma continua, creando profonde escavazioni o alterazioni sulla superficie terrestre. Questi agenti sono fondamentali nel processo di formazione di vallate, scarpate e altre caratteristiche geologiche, evidenziando la loro capacità di erodere in modo costante e potente.

Per risolvere la definizione "Capaci di consumare come il vento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capaci di consumare come il vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Erosivi:

E Empoli R Roma O Otranto S Savona I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capaci di consumare come il vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

