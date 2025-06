Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte nei cruciverba: la soluzione è Fast Food

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte' è 'Fast Food'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAST FOOD

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fast Food? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fast Food.

Perché la soluzione è Fast Food? Fast food indica un tipo di ristorante o locale dove si possono ordinare e consumare rapidamente hamburger, patatine fritte e altri cibi pratici. È ideale per chi desidera un pasto veloce senza lunghe attese, spesso caratterizzato da menu semplici e servizio rapido. Questa formula è molto diffusa in tutto il mondo, rappresentando una soluzione comoda per pranzi e cene veloci.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

