Sostantivo

Curiosità su: Nello studio delle dinamiche orbitali l'anomalia media è una misura di tempo riferita al corpo orbitante p. È la frazione di periodo orbitale trascorsa dall'ultimo passaggio al pericentro z, espressa come angolo. In modo alternativo si può definire come la distanza angolare dal pericentro che un corpo avrebbe se si movesse in un'orbita circolare, a velocità costante e con lo stesso periodo orbitale di un corpo in orbita ellittica. Il punto y è tale che l'area del settore circolare zcy è uguale all'area del settore ellittico zsp moltiplicata dal rapporto tra il semiasse maggiore e semiasse minore dell'ellisse. Il cerchio ausiliario è il cerchio che ha per centro il centro dell'ellisse e per raggio il semiasse maggiore dell'ellisse.

anomalia f sing (pl.: anomalie)

deviazione dalla norma un'altra anomalia di quel fabbricato era la moltitudine dei fumaioli (A. Nievo) (biologia) (medicina) presenza di caratteri insoliti il blocco di branca sinistra, quindi, è un'anomalia del cosiddetto sistema di conduzione elettrica del cuore (linguistica) per i greci della scuola di Pergamo (gli anomalisti): teoria secondo cui l' irregolarità nella formazione e flessione delle parole è il principio fondamentale della lingua (grammatica) comportamento di un elemento lessicale le cui forme flessive si discostano dalla normale flessione (biologia) deviazione ereditaria o congenita a carico della conformazione (anomalia anatomica), di una funzione (anomalia funzionale), della costituzione dell'organismo (anomalia di costituzione) (astronomia) misura angolare della distanza di un corpo orbitante dall'asse maggiore dell'orbita (astronomia) mancanza di circolarità dell'orbita dei pianeti (matematica) in un sistema di coordinate polari, misura dell'angolo tra l'asse polare e la retta passante per il polo e per il punto di cui si vuole trovare la posizione (matematica) angolo

Sillabazione

a | no | ma | lì | a

Pronuncia

IPA: /anoma'lia/

Etimologia / Derivazione

dal greco µaa e poi dal latino anomalia

Sinonimi

aberrazione, anormalità, bizzarria, deviazione, difformità,eccezione, handicap, irregolarità, singolarità, stranezza, stravaganza





Contrari

consuetudine,normalità, norma, normalità, regola, regolarità, tipicità

Parole derivate