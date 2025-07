Un eccezione della Natura nei cruciverba: la soluzione è Anomalia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un eccezione della Natura' è 'Anomalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANOMALIA

Curiosità e Significato di Anomalia

La soluzione Anomalia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Anomalia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Anomalia? Anomalia indica qualcosa che si discosta dalla norma o dal consueto, come un evento insolito o una caratteristica poco comune. È spesso usata per descrivere situazioni o elementi che sorprendono perché sono fuori dal normale andamento naturale o artificiale. In poche parole, rappresenta una deviazione che cattura l’attenzione, rendendo evidente che qualcosa è diverso dal solito e merita attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è la Natura non contaminata dall uomoDue lettere d eccezioneUno dei tre regni della NaturaLa natura umana e divina di GesùIl mimetismo in Natura

Come si scrive la soluzione Anomalia

Hai trovato la definizione "Un eccezione della Natura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O A T A C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATARRO" CATARRO

