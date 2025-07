Differenza dalla regola nei cruciverba: la soluzione è Anomalia

ANOMALIA

Curiosità e Significato di Anomalia

Perché la soluzione è Anomalia? Anomalia indica qualcosa che si discosta dalla norma o dal comportamento abituale, rappresentando un'eccezione o un'anomalia rispetto a ciò che è considerato normale. È come un'anomalia che segnala un'irregolarità o una deviazione dalla regola generale, portando spesso a riflettere su situazioni insolite o inaspettate. In breve, è un segnale di qualcosa che non segue la regola comune.

Come si scrive la soluzione Anomalia

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N N I R T T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRENTINI" TRENTINI

