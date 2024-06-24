Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada' è 'Barra Di Torsione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARRA DI TORSIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Se la definizione "Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Barra Di Torsione:

B Bologna A Ancona R Roma R Roma A Ancona D Domodossola I Imola T Torino O Otranto R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assorbe gli urti subiti dalla ruota per le irregolarità della strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.