La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Deviazione dalla regola' è 'Anomalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANOMALIA

Curiosità e Significato di Anomalia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Anomalia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anomalia? Anomalia indica qualcosa che si discosta dalla norma o dal comportamento abituale, come un evento insolito o un difetto fuori dal normale funzionamento. È un termine usato per descrivere situazioni o elementi che si distinguono per caratteristiche inattese o anomale, richiedendo spesso attenzione o approfondimenti. Capire un'anomalia aiuta a individuare problemi o a scoprire qualcosa di unico e diverso dal consueto.

Come si scrive la soluzione Anomalia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Deviazione dalla regola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

