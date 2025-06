Fermaglio che può essere prezioso nei cruciverba: la soluzione è Clip

CLIP

Curiosità e Significato di "Clip"

Hai risolto il cruciverba con Clip? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Clip.

Perché la soluzione è Clip? CLIP è un fermaglio che può essere molto utile per fissare o decorare vari oggetti, come fogli, tessuti o accessori. Può sembrare semplice, ma la sua praticità lo rende prezioso in molte situazioni quotidiane. Un dettaglio che unisce funzionalità e stile, dimostrando come anche un piccolo oggetto possa fare la differenza. È davvero un alleato utile e versatile!

Come si scrive la soluzione Clip

Hai davanti la definizione "Fermaglio che può essere prezioso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

I Imola

P Padova

