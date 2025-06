Un capo in convento nei cruciverba: la soluzione è Priore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un capo in convento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un capo in convento' è 'Priore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIORE

Approfondisci la parola di 6 lettere Priore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Priore? Priore è il titolo dato al capo di un convento o di un monastero, che ha la responsabilità spirituale e amministrativa della comunità religiosa. È una figura di grande rispetto e autorità, guidando i monaci o le monache nel loro cammino di fede e vita comune. In sintesi, il priore rappresenta la guida spirituale e il punto di riferimento del monastero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha voce in capitolo nel monasteroUn autorità nel monasteroEssere a capo di uno Stato monarchicoUn muscolo che permette di chinare e ruotare il capoSe è fatta capo ha

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Un capo in convento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

A S R A O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARAGO" SARAGO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.