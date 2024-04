La Soluzione ♚ Un autorità nel monastero La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un autorità nel monastero. PRIORE | PROTODIACONO

Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un autorita nel monastero: Vedi monastero (disambigua). il monastero è un complesso di edifici destinati alle monache o ai monaci di differenti religioni. il nome "monastero" entra... Il titolo di priore (dal latino prior, "primo dei due") designava il primo di un gruppo o un superiore; veniva utilizzato nel medioevo sia in ambito ecclesiastico che in quello civile. Altre Definizioni con priore; autorità; monastero; Hanno autorità nel monastero; Hanno autorità nei monasteri; Un atto che toglie autorità; Superiore di un monastero detto letterariamente; Il capo d un monastero;

La risposta a Un autorità nel monastero

PRIORE

P

R

I

O

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un autorità nel monastero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.