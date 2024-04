La Soluzione ♚ Ha voce in capitolo nel monastero

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PRIORE

Curiosità su Ha voce in capitolo nel monastero: Avere voce in capitolo". negli istituti di vita consacrata della chiesa cattolica, il capitolo è la riunione di tutti i religiosi di un monastero, di una... Il titolo di priore (dal latino prior, "primo dei due") designava il primo di un gruppo o un superiore; veniva utilizzato nel medioevo sia in ambito ecclesiastico che in quello civile.

