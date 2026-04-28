Madre in convento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Madre in convento' è 'Badessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BADESSA

Perché la soluzione è Badessa? La badessa rappresenta la figura di madre spirituale e guida all’interno di un convento, assumendo un ruolo di autorità e cura per le monache. La sua presenza è fondamentale nel mantenere l’ordine e promuovere la vita comunitaria secondo le regole religiose stabilite. Essa esercita funzioni di supervisione e sostegno, fungendo da esempio di virtù e dedizione. La badessa incarna quindi una maternità spirituale, diventando un punto di riferimento per tutte le sorelle del monastero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Madre in convento". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Madre in convento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Badessa

Se la definizione "Madre in convento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Madre in convento" conferma che la soluzione 'Badessa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Badessa

B Bologna A Ancona D Domodossola E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Madre in convento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Badessa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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