La soluzione di 15 lettere per la definizione 'La madre di Carlo V che fu segregata in convento' è 'Giovanna La Pazza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOVANNA LA PAZZA

Perché la soluzione è Giovanna La Pazza? Giovanna la Pazza era la madre di Carlo V, re di Spagna e imperatore. Dopo la morte del marito, fu rinchiusa in un convento, presumibilmente per motivi politici e di salute mentale. La sua segregazione durò molti anni, influenzando profondamente la storia europea del suo tempo. La sua figura rimane simbolo di un passato di tensioni familiari e intrighi di corte.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La madre di Carlo V che fu segregata in convento" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La madre di Carlo V che fu segregata in convento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "La madre di Carlo V che fu segregata in convento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La madre di Carlo V che fu segregata in convento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Giovanna La Pazza:

G Genova I Imola O Otranto V Venezia A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno A Ancona P Padova A Ancona Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La madre di Carlo V che fu segregata in convento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

