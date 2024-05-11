Una lavoratrice dell ago

SOLUZIONE: SARTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una lavoratrice dell ago" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lavoratrice dell ago". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sarta? Una sarta è una professionista specializzata nella creazione e nella modifica di capi di abbigliamento. Utilizza ago e filo per cucire tessuti, dando forma e stile ai vestiti secondo le esigenze dei clienti o le proprie idee creative. La sua abilità permette di realizzare capi su misura, adattandoli perfettamente alle misure di chi li indossa. La precisione e la competenza nel lavoro manuale sono fondamentali per ottenere risultati di qualità. La sarta rappresenta un punto di riferimento nel settore della moda e dell’artigianato tessile.

Se la definizione "Una lavoratrice dell ago" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lavoratrice dell ago" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sarta:

S Savona A Ancona R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lavoratrice dell ago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È un esperta di taglioEsperta cucitriceArtigiana che taglia e cuceIl foro all estremità dell agoLo è la punta dell ago della bussolaIl foro posto a un estremità dell agoUna artista dell agoIl foro dell ago