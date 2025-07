Artigiana che taglia e cuce nei cruciverba: la soluzione è Sarta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Artigiana che taglia e cuce' è 'Sarta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTA

Curiosità e Significato di Sarta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sarta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sarta? Una sarta è un’artigiana specializzata nel taglio e nella cucitura dei tessuti, creando abiti su misura o riparazioni sartoriali. Con abilità e creatività, dà vita a capi unici e personalizzati, rispettando le esigenze di ogni cliente. La sua maestria trasforma semplici stoffe in vestiti eleganti e funzionali, rendendo questo mestiere un autentico esempio di arte e tradizione nel mondo della moda.

Come si scrive la soluzione Sarta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Artigiana che taglia e cuce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

