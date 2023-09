Il foro posto a un estremità dell ago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro posto a un estremità dell ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUNA

Significato/Curiosita : Il foro posto a un estremita dell ago

Attraverso il passaggio di uno o più fili di cotone o altri materiali per mezzo di un ago oscillante in modo alternato dall'alto verso il basso. l'invenzione... Persona lo poteva fermare, la donna che lo amava.» (tagline del film) la cruna dell'ago (eye of the needle) è un film di richard marquand tratto dall'omonimo...