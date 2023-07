Lo è la punta dell ago della bussola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la punta dell ago della bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CALAMITATA

Significato/Curiosità : Lo è la punta dell ago della bussola

La punta dell'ago della bussola è "calamitata" o magnetizzata. Questo significa che la punta dell'ago è stata trattata con un magnete o è composta da un materiale magnetico che le permette di allinearsi con il campo magnetico terrestre. In questo modo, la punta dell'ago può indicare il nord magnetico e fornire un punto di riferimento per orientarsi. Quando la bussola viene tenuta in una posizione stabile, l'ago si allinea con il campo magnetico terrestre, con la punta dell'ago che punta verso il polo nord magnetico e la coda dell'ago verso il polo sud magnetico, consentendo così di determinare la direzione nord-sud.

