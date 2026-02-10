È un esperta di taglio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È un esperta di taglio' è 'Sarta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARTA

Perché la soluzione è Sarta? Una sarta è un'artista del tessuto, specializzata nel creare e modificare abiti su misura. Con abilità e precisione, lavora con stoffe e strumenti per realizzare capi che si adattino perfettamente alle esigenze di chi li indossa. La sua competenza si manifesta nel saper tagliare, cucire e rifinire i vestiti con cura e attenzione ai dettagli. È una professionista preziosa nel mondo della moda e dell'abbigliamento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un esperta di taglio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un esperta di taglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

In presenza della definizione "È un esperta di taglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un esperta di taglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sarta:

S Savona A Ancona R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un esperta di taglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

