Spicca sul veicolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Spicca sul veicolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spicca sul veicolo' è 'Targa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spicca sul veicolo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spicca sul veicolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Targa? Una targa è un elemento visibile che si trova sul veicolo e serve a identificarlo. È di solito composta da numeri e lettere, e permette di riconoscere il proprietario o il veicolo stesso. La sua presenza è obbligatoria e contribuisce alla regolamentazione del traffico, facilitando anche le operazioni di polizia e controllo. La targa si distingue per la sua posizione e per il suo ruolo di identificazione ufficiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spicca sul veicolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Targa

La soluzione associata alla definizione "Spicca sul veicolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spicca sul veicolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Targa:

T Torino A Ancona R Roma G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spicca sul veicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Può recare la provincia del veicoloSul parafango della motoIl contrassegno dell autoUn veicolo a due ruoteUn veicolo di origini sconosciuteUn veicolo con i cingoliIl veicolo che può essere armatoUn veicolo con tre ruote