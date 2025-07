Sul parafango della moto nei cruciverba: la soluzione è Targa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sul parafango della moto' è 'Targa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARGA

Curiosità e Significato di Targa

Vuoi sapere di più su Targa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Targa.

Perché la soluzione è Targa? Il termine targa indica la placca in metallo o plastica che identifica un veicolo, come una moto, con numeri e lettere specifici. È un elemento fondamentale per riconoscere e registrare il mezzo alle autorità. La targa si trova generalmente sul parafango posteriore della moto, garantendo visibilità e rispetto delle norme di circolazione. In definitiva, è l’identità ufficiale del veicolo su strada.

Come si scrive la soluzione Targa

Hai trovato la definizione "Sul parafango della moto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

