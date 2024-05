Il detector usato per scoprire chi mente

Francese

Sostantivo

lie f sing (pl.: lies)

feccia de la lie de vin - della feccia di vino (senso figurato) feccia della società, marmaglia vous êtes la lie de l’humanité - siete la feccia dell'umanità

Voce verbale

lie

prima persona singolare dell'indicativo presente di lier terza persona singolare dell'indicativo presente di lier prima persona singolare del congiuntivo presente di lier terza persona singolare del congiuntivo presente di lier seconda persona singolare dell'imperativo di lier

Pronuncia

IPA: /li/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino volgare transalpino *lias , a sua volta probabilmente derivato dal celtico (gallico) *liga , "sedimento", ricondotto al proto-indoeuropeo leg- , "giacere"

, a sua volta probabilmente derivato dal celtico (gallico) , "sedimento", ricondotto al proto-indoeuropeo , "giacere" (voce verbale) vedi lier

Sinonimi

(feccia del vino) dépôt, résidu

(feccia della società, marmaglia) rebut

Proverbi e modi di dire

boire la coupe jusqu’à la lie - accettare le piene conseguenze delle proprie azioni (simile all'italiano "bere il calice fino in fondo")

- accettare le piene conseguenze delle proprie azioni (simile all'italiano "bere il calice fino in fondo") boire la lie de son vin - non fare il difficile/non essere schizzinoso

Inglese

Sostantivo

lie (pl.: lies)

menzogna, bugia, fandonia, frottola, panzana

Verbo

Intransitivo

to lie ( 3ª persona sing. presente lies, participio presente lying, passato semplice e participio passato lied)

mentire, dire bugie (anche to tell lies) Don't lie to me.: Non mi dire bugie.

Verbo

Intransitivo

to lie ( 3ª persona sing. presente lies, participio presente lying, passato semplice lay, participio passato lain)

giacere Mary likes to lie on the beach.: A Maria piace giacere sulla spiaggia.

Sillabazione

lie

Pronuncia

IPA: /la/

Etimologia / Derivazione

(menzogna, mentire) dal medio inglese lien , a sua volta dall'anglosassone leogan , dalla radice proto-germanica *leugana , "mentire", discendente del proto-indoeuropeo *lewg- , "mentire"

, a sua volta dall'anglosassone , dalla radice proto-germanica , "mentire", discendente del proto-indoeuropeo , "mentire" (giacere) dal medio inglese lien, liggen, a sua volta dall'anglosassone licgan, , dalla radice proto-germanica *ligjana, , discendente del proto-indoeuropeo *leg-, "giacere"

Parole derivate

liar, white lie

Termini correlati

tall tale, lay